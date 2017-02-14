Премьер Украины: Проведению "Евровидения" ничего не угрожает

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Подготовке и проведению музыкального конкурса "Евровидение" в Киеве ничего не угрожает.

Как сообщает Report со ссылкой на украинский канал "112 Украина", об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, конкурс будет проведен на самом высоком качественном уровне.

Ранее сообщалось, что ряд членов оргкомитета, работавших над проведением "Евровидения" в Киеве, уволились.

С 14 февраля ожидается начало старта продажи билетов на конкурс, которые будут стоить от 8 до 500 евро.