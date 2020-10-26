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Представители 41 страны примут участие в "Евровидении" в 2021 году

Представители 41 страны примут участие в "Евровидении" в 2021 году Исполнители из 41 страны примут участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в следующем году
Шоу-бизнес
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26 октября 2020 г. 16:38
Представители 41 страны примут участие в Евровидении в 2021 году

Исполнители из 41 страны примут участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2021 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте организаторов мероприятия.

"Мы благодарны 41 участвующей телерадиовещательной компании за то, что они помогли нам вернуть "Евровидение" в 2021 году", - отметил исполнительный директор конкурса "Евровидение" Мартин Остердаль.

"У нас точно такой же состав стран, которые бы участвовали в конкурсе в 2020 году, и мы очень рады, что все они вернутся в следующем году", - добавил он. При этом в настоящее время, по словам Остердаля, организаторы продолжают работу над возможными сценариями проведения соревнования, поддерживая диалог со всеми участниками.

Вместе с тем, со своей стороны устроители конкурса, как сообщается в пресс-релизе, сделают все возможное для обеспечения максимальной безопасности исполнителей, зрителей и представителей прессы во время проведения мероприятия.

65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом "Откройся" (Open Up). 18 марта ЕВС принял решение отменить конкурс в этом году из-за пандемии коронавируса. Финал музыкального конкурса "Евровидение-2021" пройдет 22 мая в Роттердаме в концертном зале Ahoy под прежним лозунгом.

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Версия на азербайджанском языке Gələn il “Eurovision”da bu il üçün ərizə verən ölkələr iştirak edəcək
Версия на английском языке 41 countries to participate in Eurovision Song Contest 2021

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