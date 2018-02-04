 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Попытка похищения Ланы Дель Рей в США: полиция арестовала злоумышленника

    Мужчина планировал похищение певицы во время ее концерта

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В американском городе Орландо, штат Флорида, полицейские предотвратили попытку похищения известной певицы Ланы Дель Рей.

    Как передает Report, об этом сообщают местные правоохранители в Twitter.

    По данным полиции, мужчина планировал похищение певицы во время ее концерта. Также при нем было оружие. Его задержали 2 февраля возле центра Amway в Орландо.

    "Майкл Хант задержан за преследование с отягчающими обстоятельствами и попытку похищения с использованием оружия. После получения наводки мы посчитали, что это было реальной угрозой и полиция задержала его до того, как он успел приблизиться к певице Лане Дель Рей во время ее концерта в Amway Center", – говорится в сообщении.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi