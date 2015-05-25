Полина Гагарина поблагодарила Азербайджан за поддержку на "Евровидении-2015"

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Российская певица Полина Гагарина поблагодарила Азербайджан за поддержку на песенном конкурсе "Евровидение-2015", сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Благодарю Азербайджан за такую мощную поддержку! Для меня это очень важно. Передаю привет теплому Азербайджану! Я счастлива, что в этой прекрасной стране у меня недавно был концерт. Баку навсегда остался в моем сердце. Спасибо!", - заявила П.Гагарина.

На 60-м юбилейном конкурсе "Eurovision-2015" в Вене Азербайджан оценил выступление российской участницы Полины Гагариной на 12 высших баллов.

В итоге, по результатам конкурса, российская участница заняла второе место. Победителем "Евровидение-2015" в Вене стал шведский певец Монс Зелмерлев, исполнивший песню Heroes ("Герои").