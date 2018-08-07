Певица Пинк госпитализирована в Австралии

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Американскую певицу Пинк госпитализировали в Сиднее из-за вирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, 6 августа из-за болезни певице пришлось отменить свое шоу в Сиднее.

При этом 3 августа Пинк уже переносила первый концерт в рамках мирового тура «Beautiful Trauma» из-за болезни. Через два дня певицу доставили в больницу с обезвоживанием, но уже через сутки выписали.

В понедельник Пинк снова госпитализировали с диагнозом желудочная инфекция.

Агент певицы рассказал, что она останется в больнице минимум на ночь. Отмененные концерты будут перенесены на другие даты.

«Пинк останется в больнице на ночь для прохождения лечения», –– заявил он.