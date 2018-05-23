Певца R Kelly обвинили в домогательствах

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Жительница США подала в суд в Манхэттене иск к американскому музыканту и исполнителю R Kelly (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли), обвиняя его в домогательствах и сексуальном насилии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, 20-летняя Фейт Роджерс рассказала, что познакомилась с певцом в 2017 году после его концерта в Техасе, после чего он заявил, что рассчитывает на долгую романтическую связь с ней.

Их отношения длились примерно год, в течение которого 51-летний Келли, по словам истицы, склонял ее к нежелательной интимной связи, угрожал и унижал ее. Как утверждает Роджерс, музыкант неоднократно запирал ее одну в комнате или в машине в качестве наказания. Женщина также заявляет, что якобы заразилась от певца венерическим заболеванием.

Как говорится в иске, действия Келли "были направлены на то, чтобы унизить, смутить, запугать и опозорить" Роджерс. На какую компенсацию рассчитывает женщина, не уточняется. Представители певца пока никак не прокомментировали эти обвинения.