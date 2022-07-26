Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке итальянского Vogue

Первая леди Украины Елена Зеленская снялась для обложки Vogue Italia.

Первая леди Украины Елена Зеленская снялась для обложки Vogue Italia.

Как передает Report, соответствующие снимки появились на сайте издания.

Съемка, за которую отвечала американский фотограф Энни Лейбовиц, прошла в июле в Киеве и Гостомеле, однако будет напечатана только в октябрьском номере.

В кадре Зеленская сменила несколько образов от украинских дизайнеров, начиная от белой блузы и брюк, заканчивая черной водолазкой и юбкой-карандаш. На некоторых снимках она запечатлена вместе со своим супругом.

Съемка Vogue Italia стала не первой фотосессией Елены Зеленской для глянца за последнее время. Она также снималась для Time и The Guardian.