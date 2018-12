Опубликован список самых неудачных фильмов года

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ The Hollywood Reporter составил список самых неудачных фильмов 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, фильм "Кодекс Готти" Кевина Конноли с Джоном Траволтой в главной роли выбран худшей картиной этого года.

По мнению критиков, фильм "лишен напряжения", "местами нелепый, а местами просто скучный".

Второе место в "антирейтинге" заняла картина "Робин Гуд: Начало" (Robin Hood, 2018) Отто Батхёрста. Согласно приведенной в публикации оценке, в фильме, в частности, неудачно подобрано бутафорское оружие и костюмы для актеров. "Все, кто имеют отношение к этому безобразию, должны тем или иным образом публично покаяться", - говорится в материале.

Замыкает первую "тройку" самых неудачных лент по версии The Hollywood Reporter фильм "Пятьдесят оттенков свободы" (Fifty Shades Freed, 2018) Джеймса Фоули. По приведенной изданием оценке, картина завершает, "возможно, одну из худших киносерий в недавней истории". Как отмечается, создатели ленты безуспешно "пытаются превратить, одну из, вероятно, самых скучных пар, когда-либо показанных на киноэкране, в захватывающих персонажей".

В первой "пятерке" также фильмы "Сама жизнь" (Life Itself, 2018) Дэна Фогельмана и "Веном" (Venom) Рубена Фляйшера.

Кроме того, в список вошли картины "Щелкунчик и четыре королевства" (The Nutcracker and the Four Realms) Лассе Халльстрёма и Джо Джонстона, "Лос-Анджелес в огне" (Kings, 2017) Дениз Гамзе Эргювен, "Операция "Шаровая молния" (Entebbe, 2018) Жозе Падильи, "Излом времени" (A Wrinkle in Time) Авы ДюВерней, а также "Суспирия" (Suspiria, 2018) Луки Гуаданьино.