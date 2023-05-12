О нас

Определились все финалисты "Евровидения-2023"

Определились все финалисты "Евровидения-2023" По итогам второго полуфинала международного песенного конкурса «Евровидение-2023» в Ливерпуле стали известны очередные десять финалистов.
Шоу-бизнес
12 мая 2023 г. 01:41
Определились все финалисты Евровидения-2023

По итогам второго полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение-2023" в Ливерпуле стали известны очередные десять финалистов.

Как передает Report, в финал прошли следующие страны - Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения.

По итогам первого полуфинала финалистами стали участники из Хорватии, Молдовы, Швейцарии, Финляндии, Чехии, Израиля, Португалии, Швеции, Сербии и Норвегии; азербайджанскому дуэту TuralTuranX в финал пройти не удалось.

Напомним, что от борьбы в полуфиналах освобождены 5 стран, основавших "Евровидение", - Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия, а также Украина, победившая в конкурсе в 2022 году.

Финал международного песенного конкурса "Евровидение-2023", в котором примут участие 26 стран, пройдет 13 мая - наблюдать за ним в Азербайджане можно будет в прямом эфире канала ITV и на официальном YouTube канале конкурса.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Avroviziya-2023”ün final mərhələsinin bütün iştirakçıları bəlli olub

Другие новости из категории

Актриса Сьюзан Сарандон была арестована на акции протеста в Нью-Йорке
Актриса Сьюзан Сарандон была арестована на акции протеста в Нью-Йорке
11 мая 2023 г. 13:21
Азербайджанский дуэт не смог выйти в финал Евровидении-2023
Азербайджанский дуэт не смог выйти в финал "Евровидении-2023"
10 мая 2023 г. 01:17
Стартует показ комедийного боевика с участием Джеки Чана
Стартует показ комедийного боевика с участием Джеки Чана
4 мая 2023 г. 15:53
Киностудии Голливуда приостанавливают выплаты сценаристам из-за забастовки
Киностудии Голливуда приостанавливают выплаты сценаристам из-за забастовки
4 мая 2023 г. 10:41
Сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку
Сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку
2 мая 2023 г. 10:16
Американская рок-группа Aerosmith анонсировала прощальный тур
Американская рок-группа Aerosmith анонсировала прощальный тур
2 мая 2023 г. 02:47
Азербайджанский дуэт провел первую репетицию на Евровидении
ФотоАзербайджанский дуэт провел первую репетицию на "Евровидении"
1 мая 2023 г. 16:20
Скарлетт Йоханссон не будет сниматься в фильмах Marvel
Скарлетт Йоханссон не будет сниматься в фильмах Marvel
22 апреля 2023 г. 14:41
Умер гитарист группы ABBA Лассе Велландер
Умер гитарист группы ABBA Лассе Велландер
10 апреля 2023 г. 14:43
Голливудский импресарио обвинил банк Goldman Sachs в тайных сделках
Голливудский импресарио обвинил банк Goldman Sachs в тайных сделках
6 апреля 2023 г. 10:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi