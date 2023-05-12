Определились все финалисты "Евровидения-2023"

По итогам второго полуфинала международного песенного конкурса «Евровидение-2023» в Ливерпуле стали известны очередные десять финалистов.

По итогам второго полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение-2023" в Ливерпуле стали известны очередные десять финалистов.

Как передает Report, в финал прошли следующие страны - Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения.

По итогам первого полуфинала финалистами стали участники из Хорватии, Молдовы, Швейцарии, Финляндии, Чехии, Израиля, Португалии, Швеции, Сербии и Норвегии; азербайджанскому дуэту TuralTuranX в финал пройти не удалось.

Напомним, что от борьбы в полуфиналах освобождены 5 стран, основавших "Евровидение", - Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия, а также Украина, победившая в конкурсе в 2022 году.

Финал международного песенного конкурса "Евровидение-2023", в котором примут участие 26 стран, пройдет 13 мая - наблюдать за ним в Азербайджане можно будет в прямом эфире канала ITV и на официальном YouTube канале конкурса.