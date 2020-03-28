One Republic выпустила песню, посвященную коронавирусу

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Американская рок-группа One Republic выпустила в Сети трек Better days, записанный музыкантами на карантине. Композиция вошла в альбом Human, выход которого запланирован на май, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"За несколько дней до того, как ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире, некоторые из нас, по незнанию, столкнулись с носителями COVID-19 в конце нашего тура. После этого все мы были помещены на карантин, который провели в моей студии, где записали эту песню. В ней мы поем о реальных событиях, которые происходят в мире прямо сейчас", — рассказал фронтмен группы Райан Теддер в Instagram.

Исполнитель сообщил, что часть доходов от этой песни пожертвует благотворительному фонду MusiCares Covid-19. Организация создана для того чтобы помогать всем представителям музыкального сообщества, которых затронула пандемия коронавируса.