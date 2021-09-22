Номинантов на премию Grammy представят в ноябре

Номинанты на американскую музыкальную премию Grammy будут объявлены 23 ноября.

Номинанты на американскую музыкальную премию Grammy будут объявлены 23 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Национальной академии искусства и техники грамзаписи, присуждающей престижную награду.

Согласно опубликованным данным, к участию в отборе претендентов на Grammy будут допущены композиции или альбомы, увидевшие свет в период с 1 сентября 2020 года по 30 сентября текущего года. С 22 октября по 5 ноября будет проведен первый раунд тайного голосования членов академии, по итогам которого 23 ноября будут объявлены номинанты на музыкальную премию.

С 6 декабря по 5 января 2022 года пройдет второй раунд тайного голосования. 31 января, как сообщалось ранее, в комплексе "Стейплс-центр" в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) пройдет 64-я церемония вручения премии. В отличие от предыдущей церемонии, формат проведения которой был изменен на фоне пандемии COVID-19, в этот раз вручение Grammy пройдет в обычном формате.