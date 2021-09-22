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Номинантов на премию Grammy представят в ноябре

Номинантов на премию Grammy представят в ноябре Номинанты на американскую музыкальную премию Grammy будут объявлены 23 ноября.
Шоу-бизнес
22 сентября 2021 г. 06:54
Номинантов на премию Grammy представят в ноябре

Номинанты на американскую музыкальную премию Grammy будут объявлены 23 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Национальной академии искусства и техники грамзаписи, присуждающей престижную награду.

Согласно опубликованным данным, к участию в отборе претендентов на Grammy будут допущены композиции или альбомы, увидевшие свет в период с 1 сентября 2020 года по 30 сентября текущего года. С 22 октября по 5 ноября будет проведен первый раунд тайного голосования членов академии, по итогам которого 23 ноября будут объявлены номинанты на музыкальную премию.

С 6 декабря по 5 января 2022 года пройдет второй раунд тайного голосования. 31 января, как сообщалось ранее, в комплексе "Стейплс-центр" в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) пройдет 64-я церемония вручения премии. В отличие от предыдущей церемонии, формат проведения которой был изменен на фоне пандемии COVID-19, в этот раз вручение Grammy пройдет в обычном формате.

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