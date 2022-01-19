Netflix в этом году планирует выпустить свыше 25 продуктов на корейском языке

Платформа Netflix планирует в 2022 году выпустить более 25 сериалов, шоу и фильмов на корейском языке.

Платформа Netflix планирует в 2022 году выпустить более 25 сериалов, шоу и фильмов на корейском языке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это рекордное число южнокорейских проектов в оригинале для стримингового сервиса.

"Netflix выпустит более 25 корейских фильмов в этом году, рассчитывая продолжить успех корейского повествования. Мы предоставим эксклюзивные креативные истории и высокое качество, которые соответствуют запросам зрителей", - сказано в сообщении Netflix.

В 2021 году пользователи Netflix могли посмотреть 20 новых видеопродуктов на корейском языке. Среди них популярные сериалы "Игра в кальмара", "Зов ада" и "Море спокойствия". "Игра в кальмара" вошла в историю как самое успешное шоу Netflix. За первые четыре недели после выхода 17 сентября зрители потратили на просмотр этого сериала более 1,65 млрд часов. В картине рассказывается о секретной игре на выживание, в которой люди, чья жизнь зашла в тупик, рискуют жизнью, чтобы получить огромный денежный приз.