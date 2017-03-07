 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Названа официальная причина смерти Джорджа Майкла

    Британский музыкант скоропостижно скончался на 54-м году жизни у себя дома в графстве Оксфордшир в Англии в декабре

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Британский музыкант Джордж Майкл скончался от естественных причин, подтвердил коронер.

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, вскрытие показало, что у поп-звезды была дилатационная кардиомиопатия с миокардитом и жировой дистрофией печени.

    Джордж Майкл скоропостижно скончался на 54-м году жизни у себя дома в графстве Оксфордшир в Англии 25 декабря.

    На следующий день его менеджер сообщил, что причиной смерти стал сердечный приступ.

    30 декабря в британской полиции сообщили, что не смогли определить причины смерти музыканта, однако подчеркнули, что она все равно рассматривается как не вызывающая подозрений.

    Джордж Майкл родился в 1963 году в Лондоне. В 1980-х годах он выступал в составе дуэта Wham, а после распада группы начал сольную карьеру и выпустил шесть альбомов.

    За свою карьеру он получил множество музыкальных премий, в том числе три "Грэмми" и пять премий MTV. Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi