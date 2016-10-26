На Аллее Славы в Голливуде открыли звезду Хью Лори

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ На Аллее Славы в Голливуде была открыта звезда британского актера Хью Лори, который в США прославился после исполнения главной роли в сериале "Доктор Хаус", сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

57-летний Лори при открытии звезды сказал, что ему очень везло в жизни, и удача всегда была на его стороне.

В 2006 и 2007 годах Лори получил премию "Золотой глобус" за роль Грегори Хауса в сериале "Доктор Хаус". После участия в сериале Лори стал одним из самых высокооплачиваемых актеров.