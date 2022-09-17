Мюзикл "Призрак оперы" покинет сцену Бродвея спустя 35 лет после премьеры

Мюзикл "Призрак оперы" покинет сцену Бродвея спустя 35 лет после премьеры.

Мюзикл "Призрак оперы" покинет сцену Бродвея спустя 35 лет после премьеры.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times.

Премьера мюзикла состоялась в США в 1988 году. Из постановок "Призрак оперы" дольше всех продержался на Бродвее. В январе 2023 года спектакль отметит 35-летие, а 18 февраля запланирован его последний показ. Актерам и оркестру уже сообщили о принятом решении.

NYT пишет, что "ни одно шоу не может длиться вечно, а сборы этой постановки постепенно сокращаются". Вместе с тем в издании признают, что "Призрак оперы" стал "частью бродвейского пейзажа" и "магнитом для туристов".

Причиной закрытия называют кризис из-за пандемии коронавируса. Организатором не удавалось продавать достаточно билетов, чтобы покрыть расходы.

В основе сюжета мюзикла "Призрак оперы" — одноименный роман французского писателя Гастона Леру. В здании Парижской Оперы обитает незримый гений музыки, который скрывает под маской свое лицо. Призрак влюбляется в юную танцовщицу Кристину Даэ и становится ее тайным покровителем.