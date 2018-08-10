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    Marvel пытается вернуть уволенного режиссера "Стражей Галактики"

    Marvel обратили внимание на мнение участников съемок Стражей Галактики, которые поддержали Джеймса Ганна

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В настоящее ведутся переговоры между Marvel Studios и Disney о возвращении к работе над фильмом "Стражи Галактики 3" американского режиссера Джеймса Ганна, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    В Marvel обратили внимание на мнение участников съемок "Стражей Галактики", которые поддержали Ганна, и пытаются договориться с Disney о его возвращении к работе.

    Увольнение Д.Ганна приведет и к задержкам в производстве кинокартины, что не отвечает интересам компаний.

    Отметим, что американского режиссера уволили из Disney 20 июля за непристойные твиты.

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