Marvel пытается вернуть уволенного режиссера "Стражей Галактики"

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В настоящее ведутся переговоры между Marvel Studios и Disney о возвращении к работе над фильмом "Стражи Галактики 3" американского режиссера Джеймса Ганна, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

В Marvel обратили внимание на мнение участников съемок "Стражей Галактики", которые поддержали Ганна, и пытаются договориться с Disney о его возвращении к работе.

Увольнение Д.Ганна приведет и к задержкам в производстве кинокартины, что не отвечает интересам компаний.

Отметим, что американского режиссера уволили из Disney 20 июля за непристойные твиты.