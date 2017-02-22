Линдси Лохан задержали в аэропорту Лондона из-за платка на голове

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Голливудская звезда Линдси Лохан попала под подозрение в аэропорту Хитроу.

Как передает Report, ей пришлось пройти дополнительные проверки только потому, что на ее голове был платок.

Актриса возвращалась из Стамбула в Нью-Йорк через Лондон.

По ее словам, она прикрыла голову еще в турецком городе в знак уважения к местным традициям и решила его не снимать, чтобы не привлекать внимания прохожих. Но зато оказалась под подозрением у чересчур бдительных европейских спецслужб.