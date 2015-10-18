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    ​Линдси Лохан хочет баллотироваться в президенты США в 2020 году

    “В 2020 году я, возможно, выставлю свою кандидатуру на пост президента”

    Баку. 18 октйабря. REPORT.AZ/ Скандально известная американская киноактриса Линдси Лохан объявила о намерении баллотироваться в президенты США в 2020 году.

    Как передает Report, об этом она написала в пятницу в блоге соцсети Instagram.

    "В 2020 году я, возможно, выставлю свою кандидатуру на пост президента. Давайте сделаем это", - написала Лохан в пятницу в блоге соцсети Instagram. Она поблагодарила известного темнокожего музыканта Канье Уэста за "подлинный дух и старания вдохновить остальных людей на то, чтобы стать лучше".

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