Лидер корейской музыкальной группы покончил с собой в 27 лет

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Сеуле умер 27-летний вокалист южнокорейского музыкального коллектива SHINee Ким Джонхён, сообщает Report со ссылкой на корейское информагентство Yonhap.

По информации полиции, он совершил самоубийство. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление токсичными газами.

Артиста обнаружили без сознания в съемной квартире в районе Чеонгдам на юго-востоке Сеула. За полтора часа до этого сестра Кима позвонила в службу спасения, сообщив, что ее брат собирается покончить с собой. Джонхёна доставили в ближайшую больницу, где была зафиксирована его смерть.

SHINee - популярная группа в жанре K-pop.