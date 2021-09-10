Легендарный музыкант больше не может играть на барабанах

Легендарный американский музыкант Фил Коллинз больше не может играть на барабанах.

Легендарный американский музыкант Фил Коллинз больше не может играть на барабанах.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сообщил сам рок-музыкант и певец Фил Коллинз.

70-летний рок-музыкант и барабанщик группы Genesis рассказал, что больше не может играть на барабанах из-за серьезных проблем со здоровьем. За барабанной установкой Фила Коллинза сменит его сын Ник Коллинз.

В 2000-ом году Коллинз получил серьезную травму позвоночника.

Среди его наград — "Оскар" за лучшую песню к мультфильму "Тарзан", восемь "Грэмми", два "Золотых глобуса".