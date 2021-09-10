О нас
Report Georgia
Аудио новости

Легендарный музыкант больше не может играть на барабанах

Легендарный музыкант больше не может играть на барабанах Легендарный американский музыкант Фил Коллинз больше не может играть на барабанах.
Шоу-бизнес
10 сентября 2021 г. 14:08
Легендарный музыкант больше не может играть на барабанах

Легендарный американский музыкант Фил Коллинз больше не может играть на барабанах.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сообщил сам рок-музыкант и певец Фил Коллинз.

70-летний рок-музыкант и барабанщик группы Genesis рассказал, что больше не может играть на барабанах из-за серьезных проблем со здоровьем. За барабанной установкой Фила Коллинза сменит его сын Ник Коллинз.

В 2000-ом году Коллинз получил серьезную травму позвоночника.

Среди его наград — "Оскар" за лучшую песню к мультфильму "Тарзан", восемь "Грэмми", два "Золотых глобуса".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Dünya şöhrətli musiqiçi zərb alətində ifa edə bilməyəcək

Другие новости из категории

Умер актер из Полицейской академии Артур Метрано
Умер актер из "Полицейской академии" Артур Метрано
10 сентября 2021 г. 03:04
Стало известно о количестве наследников Бельмондо
Стало известно о количестве наследников Бельмондо
8 сентября 2021 г. 03:48
Назван самый высокооплачиваемый актер Голливуда в 2021 году
Назван самый высокооплачиваемый актер Голливуда в 2021 году
19 августа 2021 г. 20:55
Умерла американская певица Нэнси Гриффит
ФотоУмерла американская певица Нэнси Гриффит
14 августа 2021 г. 03:48
Съемки Властелина колец перенесут из Новой Зеландии
Съемки "Властелина колец" перенесут из Новой Зеландии
13 августа 2021 г. 11:20
Умерла звезда сериала Шерлок
Умерла звезда сериала "Шерлок"
12 августа 2021 г. 20:24
Netflix вводит обязательную вакцинацию для актеров
Netflix вводит обязательную вакцинацию для актеров
29 июля 2021 г. 08:52
Умер доминиканский исполнитель сальсы и меренге Джонни Вентура
Умер доминиканский исполнитель сальсы и меренге Джонни Вентура
29 июля 2021 г. 05:18
Шакира может оказаться на скамье подсудимых в Испании
Шакира может оказаться на скамье подсудимых в Испании
29 июля 2021 г. 04:15
Умер продюсер Ласкового мая и Миража
Умер продюсер "Ласкового мая" и "Миража"
24 июля 2021 г. 21:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi