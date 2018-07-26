Киркоров: Горжусь, что уже третий раз участвую в фестивале "Жара"

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Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Я горжусь, что я уже третий раз участвую на фестивале "Жара".

Как сообщает Report, об этом заявил звезда российской эстрады Филипп Киркоров на пресс - конференции, посвященной началу международного фестиваля "Жара-2018" в Баку.

Он поблагодарил организаторов фестиваля.

"Лето это время для отдыха, а мы проводим самый главный фестиваль лета в гостеприимном Баку, который мы все любим", - отметил певец.

Ф. Киркоров также сообщил, что фестиваль завершится его гала-концертом.