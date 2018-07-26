 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Киркоров: Горжусь, что уже третий раз участвую в фестивале "Жара"

    © Report

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Я горжусь, что я уже третий раз участвую на фестивале "Жара".

    Как сообщает Report, об этом заявил звезда российской эстрады Филипп Киркоров на пресс - конференции, посвященной началу международного фестиваля "Жара-2018" в Баку.

    Он поблагодарил организаторов фестиваля.

    "Лето это время для отдыха, а мы проводим самый главный фестиваль лета в гостеприимном Баку, который мы все любим", - отметил певец.

    Ф. Киркоров также сообщил, что фестиваль завершится его гала-концертом.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi