Кассовые сборы фильма "Звездные войны" достигли 2 млрд. долларов

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Фантастический фильм "Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы" заработал в мировом прокате 2 млрд. долларов, сообщает Report cо ссылкой на Forbes.

Он стал третьей в истории картиной после "Аватара" и "Титаника", достигшей такого показателя. Ленте понадобилось для этого 53 дня.

Эксперты отмечают, что "Звездным войнам", возможно, удастся побить рекорд "Титаника" (2,2 млрд.), но не "Аватара" (2,8 млрд.).

"Звездные войны" — фантастическая киноэпопея, созданная режиссером Джорджем Лукасом. Состоит из оригинальной трилогии (1977-1983) и трилогии-приквела (1999-2005).