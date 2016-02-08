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    Кассовые сборы фильма "Звездные войны" достигли 2 млрд. долларов

    Он стал третьей в истории картиной, достигшей такого показателя

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Фантастический фильм "Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы" заработал в мировом прокате 2 млрд. долларов, сообщает Report cо ссылкой на Forbes. 

    Он стал третьей в истории картиной после "Аватара" и "Титаника", достигшей такого показателя. Ленте понадобилось для этого 53 дня.

    Эксперты отмечают, что "Звездным войнам", возможно, удастся побить рекорд "Титаника" (2,2 млрд.), но не "Аватара" (2,8 млрд.).

    "Звездные войны" — фантастическая киноэпопея, созданная режиссером Джорджем Лукасом. Состоит из оригинальной трилогии (1977-1983) и трилогии-приквела (1999-2005).

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