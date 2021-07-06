Каннский фестиваль: Джоди Фостер стала девятым лауреатом высшей награды

Американская киноактриса Джоди Фостер стала лауреатом почетной "Золотой пальмовой ветви" - высшей награды Каннского фестиваля.

Американская киноактриса Джоди Фостер стала лауреатом почетной "Золотой пальмовой ветви" - высшей награды Каннского фестиваля.

Как передает Report, церемония вручения престижного приза состоялась в Фестивальном дворце киностолицы Лазурного берега.

Актриса получила эту награду из рук испанского кинорежиссера Педро Альмодовара.

"Вы награждены за яркое и талантливое служение Десятой музе", - заявил генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо.

Устроители сообщили, что Фостер - девятый лауреат в истории премии.

Ранее ее удостоились мастера, чьи имена давно вошли в зал славы мирового кинематографа: Жанна Моро, Бернардо Бертолуччи, Джейн Фонда, Жан-Поль Бельмондо, Мануэл де Оливейра, Жан-Пьер Лео, Аньес Варда, Ален Делон. Фостер - актриса другого поколения, но ее профессиональный путь поражает не меньше, чем биографии мэтров.

Отметим, что известная актриса снималась в таких фильмах, как "Молчание ягнят", "Обвиняемые", "Таксист" и др.