Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером

Американский рэпер Jay Z стал первым хип-хоп артистом, состояние которого превысило отметку в один миллиард долларов. Как передает Report со ссылкой на RIA Novosti, об этом сообщил журнал Forbes.

Проанализировав доли артиста в различных компаниях, недвижимость, коллекции предметов искусства, а также доходы от музыкального бизнеса, эксперты пришли к выводу, что с момента выхода первого альбома рэпера в 1996 году, его состояние достигло одного миллиарда долларов. И это, как пишет издание, "после вычета приличной суммы с учетом образа жизни" артиста.

Самой крупной статьей доходов Jay Z является его доля в бренде шампанского Armand de Brignac Champagne - 310 миллионов долларов. Еще 220 миллионов долларов ему приносят инвестиции в различные компании, как например Uber. На третьем месте стоит коньячный бренд артиста D"Ussé, созданный совместно с гигантом среди производителей спиртного - компанией Bacardi. На такую же сумму оценивается и его доля в стриминговом сервисе Tidal.

Остальная часть внушительного состояния рэпера включает доходы артиста от основанной им развлекательной компании Roc Nation, собственный музыкальный каталог, коллекцию предметов искусства на 70 миллионов долларов и недвижимость.