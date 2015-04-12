​Известный рэпер Nelly арестован за хранение наркотиков

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Известный американский рэпер Корнелл Хайнс, более известный под сценическим псевдонимом Nelly, был арестован в субботу в штате Теннесси за хранение наркотиков.

Как передает Report, об этом сообщили представители местных правоохранительных органов.

Полицейские остановили автобус, в котором находились 40-летний Nelly и еще пять человек, для проверки документов. Поскольку из него шел сильный запах марихуаны, стражи порядка решили провести обыск. В результате был обнаружен пакет с метамфетамином, а также небольшое количество марихуаны и других наркотических веществ. Кроме того, в автобусе были найдены несколько единиц огнестрельного оружия.

Рэпер был доставлен в тюрьму. Как ожидается, в ближайшее время он предстанет перед судом.

Nelly является одним из самых успешных современных исполнителей. За восемь лет карьеры он продал более 30 млн альбомов, семь его композиций достигали первой строчки мировых хит-парадов. Певец является обладателем четырех премий "Грэмми". В 2005 году он снялся в комедии "Все или ничего" (The Longest Yard).