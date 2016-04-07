Итальянский бренд посвятил коллекцию обуви Захе Хадид

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Итальянский премиум-бренд Premiata создал капсульную коллекцию обуви и посвятил ее архитектору Захе Хадид. Как сообщает Report, при создании линейки использовались идеи деконструктивизма - стиля, в котором работала архитектор. Основной акцент сделан на необычную форму обуви.

Заха Хадид — британский дизайнер арабского происхождения. Первая женщина, которая получила Притцкеровскую премию — престижную награду в области архитектуры.

Ею созданы проекты The MAXXI (Национальный музей искусств XXI века) в Риме, Serpentine Sackler Gallery и Центр водных видов спорта Олимпиады 2012 в Лондоне, здание Оперы в Гуанчжоу, Центр современного искусства Розенталя в Цинциннати, Культурный центр Гейдара Алиева в Баку. В конце марта 2016 года Хадид скончалась от сердечного приступа.