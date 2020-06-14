​Индийский актер покончил с собой

Актер Болливуда Сушант Сингх Раджпут был обнаружен в воскресенье мертвым в своем доме в Мумбаи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, 34-летний актер совершил самоубийство.

Сушант получил известность благодаря роли в фильме "Три ошибки моей жизни" (Kai Po Che! 2013), после которой его стали приглашать на съемки известные режиссеры. Кроме того, актер активно снимался в телесериалах.

Среди поклонников индийского кино он известен благодаря ролям в таких лентах как "Пикей" (PK, 2014), "М.С.Дхони: нерассказанная история" (M.S. Dhoni: The Untold Story, 2016), "Кедарнатх" (Kedarnath, 2018), "Драйв" (Drive, 2019) и других.