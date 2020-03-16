​Идрис Эльба заразился коронавирусом

Британский актер Идрис Эльба сообщил в понедельник, что прошел тест на коронавирус нового типа, который дал положительный результат.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом актер написал на своей странице в Twitter.

"Этим утром я прошел тест на COVID-19, он оказался положительным. Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет симптомов, но я нахожусь в изоляции с тех пор, как узнал, что могу быть подвержен инфицированию вирусом".

Он добавил, что будет сообщать поклонникам о своем состоянии здоровья, и отметил, что не паникует.