Художник Бэнкси открывает свой магазин "ВВП" и запускает свой брэнд

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Британский стрит-арт художник Бэнкси открывает магазин "Валовый внутренний продукт" и запускает собственный одноименный бренд.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом он написал на своей странице в Instagram.

Магазин, за стеклами которого выставлены различные вещи, сделанные Бэнкси, выполняет только рекламную функцию. Как сообщил художник, его двери так и не откроются, а представленные товары можно будет купить онлайн.

"ВВП" является брендом товаров для дома от Бэнкси, и это наш первый и единственный магазин. Этот шоурум исключительно для демонстрационных целей, и его двери не откроются. Все продажи будут осуществляться онлайн в ближайшее время, когда будет запущен вебсайт", - говорится в сообщении, размещенном в Instagram.

Отметим, что причиной открытия магазина стали юридические сложности. Компания по продаже открыток пыталась завладеть юридическими правами на имя Бэнкси, которому посоветовали, что лучшим решением в такой ситуации будет продажа товаров под собственным брендом.