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Харви Вайнштейн приговорен еще к 16 годам заключения

Харви Вайнштейн приговорен еще к 16 годам заключения Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн приговорен еще к 16 годам заключения по делу об изнасиловании.
Шоу-бизнес
24 февраля 2023 г. 05:24
Харви Вайнштейн приговорен еще к 16 годам заключения

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн приговорен еще к 16 годам заключения по делу об изнасиловании.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times.

По ее данным, этот срок будет добавлен к 23 годам заключения, к которым суд в Нью-Йорке приговорил Вайнштейна в 2020 году по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера.

Сторона защиты потребовала нового судебного разбирательства. По мнению адвокатов, присяжные были неверно проинструктированы и им не предоставили доказательства.

Вайнштейн, получивший всемирную известность, в том числе благодаря фильмам "Английский пациент" (The English Patient, 1996), "Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998) и "Город грехов" (Sin City, 2005), в 2020 году был приговорен судом в Нью-Йорке к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера.

При этом он был признан невиновным в двух случаях изнасилования, по которым ему грозило пожизненное тюремное заключение.

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Версия на азербайджанском языке Məşhur prodüser daha 16 il həbs cəzasına məhkum edilib

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