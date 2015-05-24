"Евровидение-2015": отменены голоса жюри двух стран

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Организаторы песенного конкурса "Евровидение" заявили, что отменили итоги голосования жюри от двух стран-участниц конкурса: Черногории и Македонии.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что соответствующее решение было принято после консультации с компанией PwC, осуществляющей независимое наблюдение за процессом подсчета голосов.

"В обеих странах итоги голосования телезрителей были приняты за 100%", - говорится в сообщении Европейского вещательного союза, опубликованном на сайте конкурса в ночь на воскресенье.

С 2009 года в конкурсе помимо зрителей голосует профессиональное жюри: по пять человек от каждой страны. Конечная оценка складывается на 50% из мнения жюри и еще на 50% - из мнения телезрителей.

На победе в конкурсе шведского певца Монса Сельмерлева решение не засчитывать голоса жюри от Черногории и Македонии не отразится, поскольку его отрыв от второго места по очкам составляет 62 очка.