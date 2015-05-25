"Евровидение-2015": Как это было - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Несмотря на то, что 60-й юбилейный выпуск песенного конкурса "Евровидение" уже завершился и победитель определен, разговоры о том, насколько певец из Швеции заслужил победу, не утихают.

Стоит отметить, что, хотя "Евровидение" этого года не блистало звездами мировой величины, обилие талантливых певцов и множество красивых композиций делали выбор для телезрителей действительно трудным, и если в предыдущие годы победителя было достаточно легко предсказать заранее, это было достаточно трудно сделать в этом году в Вене. Тому свидетельством итоги голосования, где Швеция, Россия и Италия шли нога в ногу в борьбе за хрустальный микрофон.

В итоге победу одержал талантливый шведский певец Монс Зелмерлев с песней "Heroes" ("Герои"). Зажигательная песня в сочетании с отличной сценической графикой сделали свое дело, и уже дважды за последние 4 года Швеция примет у себя этот знаменитый конкурс. Второе место осталось за Россией, представившей на суд не менее слабую песню, которая также, как и песня шведского конкурсанта, была достойна победы. Третье место заняли итальянцы, приславшие на конкурс трио теноров.

Остальные 7 мест в первой десятке заняли не менее талантливые певцы из Бельгии, Латвии, Израиля, Норвегии и т.д. Стоит отметить здесь не совсем европейскую Австралию, сумевшую покорить сердца жителей старого континента. Первый блин австралийцев не вышел комом и они смогли занять пятое место по итогам результатов конкурса.

Но это все верхние позиции, а в конце итоговой таблицы оказались, что не удивительно, страны так называемой "большой пятерки", которые автоматически попадают в финал, и хозяева - австрийцы. Если с австрийцами, набравшими ноль баллов, вместо 290 в прошлом году, все было понятно - они уже выиграли и им уже не было интересно делать это снова, то Великобритания, Испания, Франция и Германия выставили на конкурс не самых сильных исполнителей, спевших шаблонные песни, которые не были по достоинству оценены зрителями и жюри.

В этом плане отличилась Италия, которая, кстати, могла бы и выиграть конкурс. Так, согласно результату голосования зрителей, итальянцы намного опережали своих соперников, набрав 366 баллов, против 286 баллов Полины Гагариной из России. Однако жюри, выставившее лишь 171 балл представителям Апеннин, не позволило им выиграть конкурс, что еще раз подняло вопрос о целесообразности голосования жюри.

Ну а что касается азербайджанского представителя Эльнура Гусейнова, его талант вновь, как и в 2008 году в Сербии, где он пел с Самиром Джавадзаде, не был оценен по достоинству - в результате лишь 12-ое место и наша страна уже второй год подряд не попадает в первую десятку.

А вот что думает о нынешнем "Евровидении" в Вене специалист в этой области, человек, принесший победу Азербайджану на этом конкурсе в 2011 году Эльдар Гасымов?

Певец считает, что конкурс в последние годы потерял определенную аудиторию, из-за чего был применен такой маркетинговый ход, как привлечение Австралии к конкурсу и начало вещания в Китае.

Э.Гасымов также посчитал вполне заслуженной победу шведа Монса Зелмерлева: "Вообще, каждый победитель заслуживает это. Я не говорю это потому, что я сам победил. Может кто-то связывает это с политической ситуацией, да, такое имеет место быть, но мы должны понимать, что если 50% результатов голосования - это голоса жюри, то еще 50% - голоса обычных зрителей. Я считаю, что Монс - это абсолютный победитель, хотя у меня были фавориты - Словения, Эстония и шикарные итальянцы".

При этом Э.Гасымов не согласился с тем, что нужно отменять систему подсчета голосов жюри, которые затем приплюсовываются к голосованию зрителей: "Финальный результат должен соответствовать и профессиональному мнению жюри, которое оценивает с профессиональной точки зрения, зная, где артисты чувствуют себя увереннее, а где нет. Кроме того, голоса ссылаются на мнение обычного зрителя, обычного потребителя".

В конце Э.Гасымов добавил, что не собирается еще раз выступать на "Евровидении", так как уже добился своей цели. По его словам, он может выступить на конкурсе, если будет повышена его планка.

Что ж, начат новый отсчет до очередного европейского праздника песни. Нам остается ждать еще год до момента, когда в Швеции пройдет очередной, уже 61-й по счету конкурс. Будет ли он в Мальме, как в 2013 году, или в Стокгольме, и победит ли в нем вновь Дания, как это случалось уже дважды, покажет лишь время.