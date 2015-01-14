​Эминем посетил смертельно больного фаната

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Рэпер Эминем проведал одного из своих самых преданных поклонников.

Как передает Report, 17-летний парень по имени Гейдж Гармо тяжело болен, и врачи делают неутешительные прогнозы.

"Юноша является большим поклонником рэпера Эминема, и на прошлой неделе друзья и семья Гамо начали кампанию в соцсети "#GetGageGarmoToMeetEminem" (Помогите Гейджу Габо встретиться с Эминемом).

Встреча, о которой юный Гэйдж мечтал всю свою сознательную жизнь, состоялась 11 января у него дома в Мичигане. Как заявили представители музыканта, тот не хотел превращать это событие в "медиаспектакль", поэтому о подробностях своего визита к Гармо Эминем не распространялся.