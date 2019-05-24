EMIN выпустил новый летний сингл

24 мая певец и музыкант EMIN выпустил абсолютно новый для своего репертуара трек под названием “Нежная”.

Как сообщает Report, песня уже доступна для скачивания на всех цифровых площадках.

Трек по праву может стать одним из самых танцевальных и любимых у слушателей этого летнего сезона. Романтическая история от и до наполнена пронзительными эмоциями, а горячие и ритмичные мотивы ассоциируются с летом, жарой, яркими красками и переносят слушателей в теплые страны, где градус эмоций всегда зашкаливает.

“Нежная” - молодёжная, танцевальная, легкая песня, которая задает определенную тенденцию, а также очень органично продолжает лейтмотив творчества артиста. С другой стороны она показывает нам иного EMIN`a, которого поклонники так давно хотели увидеть.

Авторами новой зажигательной композиции выступили: Владимир Чиняев (Chinkong), Александр Лев Коновалов, Полина Гудиева (Polina) и Александр Жвакин (Loc Dog).

Премьера песни состоится 14 июня на сольном концерте EMIN`a на открытой сцене в Shore House, который проходит в рамках летнего проекта #letolife2019.

Также, песня “Нежная” войдет в новый трек-лист тура GOOD LOVE 2019.