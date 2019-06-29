​Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии

Британский музыкант Элтон Джон отреагировал на интервью российского президента Владимира Путина, в котором тот высказался о ЛГБТ.

Как передает Report, об этом музыкант написал на своей странице в инстаграме.

По словам исполнителя, он не согласен со словами лидера о том, что мультикультурализм и сексуальное разнообразие устарели.

«Я считаю двуличным, когда вы говорите, что вы хотите, чтобы ЛГБТ «были счастливы» и что «у нас нет с этим никаких проблем», — заявил Джон.

Он напомнил, что из фильма «Рокетмен» были удалены гей-сцены, и заявил, что, с его точки зрения, это является лицемерием.