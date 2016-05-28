​Джонни Деппу запретили приближаться менее чем на 90 м к жене, подавшей на развод

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Звезде Голливуда Джонни Деппу запрещены любые попытки контактировать с его супругой киноактрисой Эмбер Херд, которая 23 мая подала на развод.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, судья Карл Мур принял решение запретить актеру приближаться на 100 ярдов (91,4 метра) к его супруге после того, как Эмбер Херд под присягой сообщила, что 21 мая Депп швырнул в нее сотовым телефоном и ударил ее по щеке.

На слушаниях в суде актриса представила фотографию царапины на лице.

"Я живу в постоянном страхе, что Джонни вернется домой для того, чтобы терроризировать меня физически и эмоционально", - заявила 30-летняя Херд, утверждавшая, что в момент инцидента Депп находился под влиянием алкоголя.

Джонни Депп и Эмбер Херд вступили в брак в феврале 2015 года. Слушания по делу о разводе предварительно назначены на 17 июня.