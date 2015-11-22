Дестини Чикуниере из Мальты выиграла "Детское Евровидение -2015"

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Победой Дестини Чикуниере (Мальта) в болгарской столице завершился 13-й международный песенный конкурс "Детское Евровидение - 2015". По итогам голосования она набрала 185 баллов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, на втором месте - Мика (Микаел Варонян) из Армении - 176 баллов. Третье место заняла юная певица из Словении Лина Кудужович - 112 баллов. Выступление москвича Миши Смирнова было оценено в 80 баллов - шестое место.

Всего в конкурсе "Детское Евровидение" приняли участие юные артисты из 17 стран. Проведение песенного конкурса в Софии заслужило самые высокие оценки.