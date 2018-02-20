Депардье намерен переехать в Алжир

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Французский актер Жерар Депардье заявил о своем намерении переехать в Алжир, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Вскоре я буду жить в Алжире. Я выбрал город Алжир. Это великолепная страна", — заявил Ж.Депардье.

Он подчеркнул, что интересуется историей Алжира и отметил "величайший ум" жителей этой страны, захваченных "неграмотными" французами.

Актер также добавил, что "везде живет понемногу".

Отметим, что Ж.Депардье имеет гражданство России и Бельгии.