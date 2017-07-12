Cтали известны имена исполнителей главных ролей нового фильма "Çat kapı aşk" компании "Sinemazade" - ФОТО

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Cтали известны имена исполнителей главных ролей нового экранного произведения "Внезапная любовь" (Çat kapı aşk) азербайджанской студии "Sinemazade".
Как сообщает Report со ссылкой на f5haber.com, главные роли в фильме будут исполнять известная турецкая актриса Мюге Боз, и долгое время работающий ведущим, актер Джесс Молхо.
Мюге БозФильм повествует о приключениях случайно встретившихся двух молодых людей.
В фильме Мюге боз исполнит роль скульптора Су, а Джес предстанет перед зрителями в образе адвокат Араса. Съемки фильма режиссера Эрхана Байтимура уже начались.
Джесс Молхо
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости
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