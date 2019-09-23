CinemaPlus стал партнером юмористического шоу "Лига Смеха Азербайджан" - ВИДЕО

Cеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus стала партнёром украинского телевизионного юмористического шоу "Лига Смеха Азербайджан" (укр. Ліга Сміху).

Как сообщает Report, в рамках сотрудничества зрителям "Лиги Смеха" будут представлены подарочные карты, созданные совместно CinemaPlus и "Лигой Смеха Азербайджан". Зритель, приобретающий данные карточки, получит возможность посещать любые фильмы, которые идут в сети кинотеатров CinemaPlus.

Лига Смеха (укр. Ліга Сміху) - это шоу, в котором команды соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях, разыгрывании заранее заготовленных сцен и т.д. Выступление команд оценивает жюри - тренеры этих команд. Команды, которые набирают одинаковое количество баллов, соревнуются в специальном юмористическом батле, где им нужно быть смешнее и ярче соперника, чтобы остаться в проекте. C 2019 года Азербайджан на проекте представляет команда "Как по маслу". На сегодняшний день это единственная команда, представляющая страну в международном юмористическом шоу.

А также 15 июня 2019 года в Азербайджане состоялось официальное открытие "Лиги Смеха Азербайджан". Руководителем и ведущим является Джавид Шахбазбеков.

Шоу "Лига Смеха Азербайджан" транслируется в более чем 56-ти телевизионных каналах и в 25-ти странах, а также по каналу КATV 1 и Netflix.

CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.