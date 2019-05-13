В CinemaPlus проходит показ анимационного фильма "Маугли дикой планеты" на азербайджанском языке - ВИДЕО

Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus приступил к показу французского анимационного фильма "Маугли дикой планеты" с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленным на студии Cinemazadeh в 2019 году.

Как сообщает Report, фильм озвучили Айсун Алескерова, Вугар Гусейнов, Вюсал Гаджи-Кадыр, Гюльнара Зулалова и Айтадж Валибейли.

Режиссёр дубляжа Самир Алескеров, редактор и перевод Вюсал Ахмедзаде, звукорежиссер Орхан Агаларов, звукооператор Агамалик Аббасзаде, пост-продакшн Руфат Керимзаде, исполнительный продюсер Алисаттар Кулиев, главный продюсер Джафар Ахундзаде.

Режиссером фильма является Эрик Тости.

Краткое описание: Попав в метеоритный дождь, юный космический исследователь Вилли оказывается на неизвестной планете. С помощью робота Бака он должен выжить здесь до прибытия спасательной миссии его родителей. Но батарея Бака быстро садится, и, чтобы спасти Бака и вернуться домой, Вилли придется найти новых друзей и научиться жить по законам джунглей дикой планеты.

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