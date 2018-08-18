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    CinemaPlus приступил к показу фильма "Мальчишник в Европе"

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В CinemaPlus Amburan состоялась презентация снятого в комедийном жанре фильма "Мальчишник в Европе" ("Subaylığın son gecəsi. Avropa") производства Франции и Бельгии.  

    Как сообщает Report, картина дублирована на азербайджанский язык на студии "Cinemazadeh". 

    Режиссер дубляжа - Ровшан Мамедли, главный продюсер - Джафар Ахундзаде, редактор - Вугар Гусейнов, звукооператор - Вусал Абдулгасанов, постпродакшн - Руфат Кязымзаде, исполнительный продюсер - Эмиль Давудзаде, звукорежиссер - Азад Велиев. 

    Фильм озвучили Алихан Раджабов, Вусал Муртузалиев, Ровшан Мамедли, Вусал Гаджигадир, Вусал Халигоглу, Эльчин Мурадов, Вугар Гусейнов, Хуснийя Мурветова, Назакят Шахбази, Раксана Велиева и Земфира Абдулсамедова. 

    Главные роли в картине Хавьера Генса сыграли Аликс Пуассон (Alix Poisson), Алис Белаиди (Alice Belaïdi), Джамилле Зорел (Camille Zorel). 

    По сценарию, уставшие от работы и коллег друзья едут в Будапешт. Здесь они решают заниматься организацией незабываемых предсвадебных вечеринок. 

    Фильм предназначен для зрителей старше 18-ти лет. 

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