CinemaPlus приступил к показу фильма "Мальчишник в Европе"

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В CinemaPlus Amburan состоялась презентация снятого в комедийном жанре фильма "Мальчишник в Европе" ("Subaylığın son gecəsi. Avropa") производства Франции и Бельгии.

Как сообщает Report, картина дублирована на азербайджанский язык на студии "Cinemazadeh".

Режиссер дубляжа - Ровшан Мамедли, главный продюсер - Джафар Ахундзаде, редактор - Вугар Гусейнов, звукооператор - Вусал Абдулгасанов, постпродакшн - Руфат Кязымзаде, исполнительный продюсер - Эмиль Давудзаде, звукорежиссер - Азад Велиев.

Фильм озвучили Алихан Раджабов, Вусал Муртузалиев, Ровшан Мамедли, Вусал Гаджигадир, Вусал Халигоглу, Эльчин Мурадов, Вугар Гусейнов, Хуснийя Мурветова, Назакят Шахбази, Раксана Велиева и Земфира Абдулсамедова.

Главные роли в картине Хавьера Генса сыграли Аликс Пуассон (Alix Poisson), Алис Белаиди (Alice Belaïdi), Джамилле Зорел (Camille Zorel).

По сценарию, уставшие от работы и коллег друзья едут в Будапешт. Здесь они решают заниматься организацией незабываемых предсвадебных вечеринок.

Фильм предназначен для зрителей старше 18-ти лет.