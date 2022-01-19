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Церемония Grammy пройдет 3 апреля в Лас-Вегасе

Церемония Grammy пройдет 3 апреля в Лас-Вегасе Церемония вручения американской музыкальной премии Grammy, которая должна была состояться 31 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), пройдет 3 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада).
Шоу-бизнес
19 января 2022 г. 01:55
Церемония Grammy пройдет 3 апреля в Лас-Вегасе

Церемония вручения американской музыкальной премии Grammy, которая должна была состояться 31 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), пройдет 3 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили организаторы мероприятия.

Несмотря на перенос даты проведения, академия звукозаписи и телеканал CBS рассчитывают провести церемонию в полноценном формате. "64-я премия Grammy перенесена и будет транслироваться вживую из арены MGM Grand Garden в Лас-Вегасе, в воскресенье, 3 апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведущим церемонии, как и в 2021 году будет комик, актер и телеведущий Тревор Ноа. Арена MGM может вместить 17 тыс. человек.

Всего будут вручены премии в 85 номинациях, в том числе в двух новых - "Лучшее музыкальное выступление" в этнической музыке и "Лучший городской альбом" для латиноамериканских исполнителей.

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