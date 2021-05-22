Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021

Финал конкурса состоится 22 мая в Роттердаме, где Efendi выступит под номером 21

Известное британское издание Daily Express опубликовало статью, где спрогнозировало возможную победу Азербайджана на песенном конкурсе Евровидение 2021.

Как передает Report, в статье говорится о том, что по оценкам букмекеров фаворитом на победу по-прежнему остается Италия, но у представительницы от Азербайджана есть реальные шансы вырвать победу у итальянцев.

Издание считает, что Efendi имеет "многообещающий опыт, который позволяет ей завоевать титул победительницы". Так, она участвовала в телевизионных шоу талантов, таких как "Yeni ulduz", "Böyük Səhnə" и "Голос Азербайджана".

"Певица с успехом представила Азербайджан в 2017 году на грандиозном международном вокальном телевизионном проекте Silk Way Star. Она также ​​представляла страну на "Голосе Нур-Султана"... и ей удалось оставить позади множество других претендентов", - говорится в статье.

Напомним, что представительница Азербайджана Самира Эфенди (Efendi) выступает с песней "Mata Hari", которая написана трио – Эми ван дер Велом, Люком ван Бирсом и Тони Корнелиссеном (Нидерланды).

Финал конкурса состоится 22 мая в Роттердаме, где Efendi выступит под номером 21.