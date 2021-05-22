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Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021

Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021 Финал конкурса состоится 22 мая в Роттердаме, где Efendi выступит под номером 21
Шоу-бизнес
22 мая 2021 г. 12:49
Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021
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Известное британское издание Daily Express опубликовало статью, где спрогнозировало возможную победу Азербайджана на песенном конкурсе Евровидение 2021.

Как передает Report, в статье говорится о том, что по оценкам букмекеров фаворитом на победу по-прежнему остается Италия, но у представительницы от Азербайджана есть реальные шансы вырвать победу у итальянцев.

Издание считает, что Efendi имеет "многообещающий опыт, который позволяет ей завоевать титул победительницы". Так, она участвовала в телевизионных шоу талантов, таких как "Yeni ulduz", "Böyük Səhnə" и "Голос Азербайджана".

"Певица с успехом представила Азербайджан в 2017 году на грандиозном международном вокальном телевизионном проекте Silk Way Star. Она также ​​представляла страну на "Голосе Нур-Султана"... и ей удалось оставить позади множество других претендентов", - говорится в статье.

Напомним, что представительница Азербайджана Самира Эфенди (Efendi) выступает с песней "Mata Hari", которая написана трио – Эми ван дер Велом, Люком ван Бирсом и Тони Корнелиссеном (Нидерланды).

Финал конкурса состоится 22 мая в Роттердаме, где Efendi выступит под номером 21.

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Версия на английском языке Daily Express says Azerbaijan's 2021 Eurovision entry has chances to win
Версия на азербайджанском языке KİV: Samirə Efendi "Eurovision 2021"də qalib ola bilər

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