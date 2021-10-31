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Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора на съемках фильма

Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора на съемках фильма Американский актер Алек Болдуин назвал гибель женщины-кинооператора от выпущенной им пули несчастным случаем из разряда "одно событие на триллион" и сообщил, что вряд ли возобновит съемки вестерна, где произошла трагедия.
Шоу-бизнес
31 октября 2021 г. 09:57

Американский актер Алек Болдуин назвал гибель женщины-кинооператора от выпущенной им пули несчастным случаем из разряда "одно событие на триллион" и сообщил, что вряд ли возобновит съемки вестерна, где произошла трагедия.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Болдуин впервые после трагедии высказался на камеру, остановив машину и выйдя к преследовавшим его репортерам-папарацци в штате Вермонт.

"Происшествия случаются на съемочных площадках время от времени, но не такие. Это эпизод из разряда один на триллион, это событие одно на триллион", - сказал Болдуин.

"Помните, сколько пуль было отстреляно на фильмах и телешоу за последние 75 лет? Это Америка.... Сколько? Миллиарды за последние 75 лет? И практически во всех случаях без последствий", - добавил он, заявив, однако, что поддерживает ужесточение правил обращения с оружием.

Актер сказал, что ему запрещено комментировать ход расследования, которое пока не дошло до стадии предъявления обвинений и выясняет, как в барабане револьвера оказался боевой патрон.

На вопрос, возобновятся ли съемки фильма, Болдуин ответил: "Я так не думаю".

"Она была моим другом, она была моим другом. В день, когда я приехал в Санта-Фе, чтобы начать съемки, я пригласил ее на ужин вместе с Джоэлем, нашим режиссером. Мы были очень, очень хорошо слаженной командой, вместе снимавшей фильм, а потом случилось это ужасное событие", - сказал он.

Болдуин общался с папарацци на обочине дороги вместе с женой Хиларией, которая была, видимо, раздражена и снимала интервьюеров на мобильный телефон. Болдуин в завершение беседы попросил журналистов больше не преследовать их машину, в которой "плачут их дети".

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