Автор известной песни стал жертвой коронавируса

Вчера жертвой коронавируса стал соавтор легендарной песни “I Love Rock`n`Roll”, певец Алан Меррилл.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, об этом в Facebook написала его дочь Лаура Меррилл.

"Коронавирус забрал моего отца сегодня утром. Мне дали две минуты, чтобы попрощаться",- написала Лаура Меррилл в воскресенье. Она призвала людей оставаться дома, чтобы остановить распространение эпидемии: "Прошу вас отнестись серьезно. Деньги не имеют значения. Люди умирают", - написала она.

Отметим, что Алан Меррилл родился в Нью-Йорке в 1951 году. Песня "I Love Rock`n`Roll" была написана им и Джейком Хукером в 1975 году. Она стала хитом в 1981 году.