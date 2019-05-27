Арабская ночь в CinemaPlus

В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ "Gənclik Mall", прошла арабская ночь и показ долгожданного фильма "Аладдин" производства компании Disney.

Как сообщает Report, кинотеатр был украшен в восточном стиле.

В декоре была использована вся атрибутика Востока. Гости были в восторге от сказочной атмосферы и активно принимали участие во всём мероприятии.

На показе присутствовали популярные исполнители, шоумены, блогеры и журналисты.

Режиссёр фильма - Гай Ричи. В главных ролях - Мена Массуд, Наоми Скотт, Уилл Смит и Билли Магнуссен.

В центре сюжета - молодой воришка по имени Аладдин, который хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграбы Джафар намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют "алмаз неограненный", и этим человеком является никто иной, как сам Аладдин.

Поддержку в организации мероприятия оказали Light in Black, шоу-программа от Brimix, декор-компании Lully`s Events Baku и Strafor kəsim, фуршет-компании Basilur и Fresh Azcake, ориенталь "Rəqqasə Аygün", Ideal Perfumery и косметика Arabian Nights, Red Bull, 145 Group.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.