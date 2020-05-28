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Apple профинансирует новый фильм Скорсезе с Ди Каприо

Apple профинансирует новый фильм Скорсезе с Ди Каприо

Компания Apple будет финансировать производство фильма Мартина Скорсезе и студии Paramount "Убийцы лунного цветка" с Робертом Де Ниро и Леонардо Ди Каприо.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом сообщает Deadline.

Пока киностудия и Apple еще не подписали соглашение. Вероятно, это произойдет в ближайшее время. Apple будет влиять не только на финансовую, но и на творческую сторону проекта.

Фильм будет доступен подписчикам платформы Apple+. Ранее на него также претендовала платформа Netflix.

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