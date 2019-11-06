Анджелина Джоли рассказала, куда она хочет уехать из США

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала в интервью журналу Harper's Bazaar, что хочет уехать из США, но не может этого сделать пока их с Брэдом Питтом дети не достигли 18 лет, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости"

"Я хочу жить в другой стране и буду, как только моим детям исполнится 18 лет. Сейчас я должна находиться там же, где их отец", - объяснила А.Джоли.

В интервью актриса не уточнила, куда именно она собирается переехать, но отметила, что ей всегда была интересна Африка.

Напомним, что А.Джоли и Б.Питт расстались в 2016 году после двух лет брака и почти десяти лет отношений. Пара воспитывает шестерых детей: приемных — Мэддокса, Захару, Пакса и родных — Шайло и близнецов Нокса и Вивьен.

Старший сын Мэддокс, которому в августе исполнилось 18 лет, учится в университете в Южной Корее. Все остальные живут в США.